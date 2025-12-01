Concert des Noëlies The Poznan Boys’Choir Orschwiller

Concert des Noëlies The Poznan Boys'Choir Orschwiller dimanche 14 décembre 2025.

Concert des Noëlies The Poznan Boys’Choir

Rue de l’Eglise Orschwiller Bas-Rhin

Dimanche 2025-12-14 16:00:00

2025-12-14

Voyage à travers les époques, styles et les traditions musicales liés au temps de Noël

Un Noël polonais.

Le programme préparé par le Choeur des Garçons de Poznan pour ses concerts en Alsace constitue un voyage à travers les époques, styles et les traditions musicales liés au temps de Noël. Il peut être lu à la fois comme un dialogue avec le passé et comme une recherche de nouveaux langages sonores permettant à l’auditeur contemporain de mieux goûter l’esprit des fêtes.

25 garçons, 20 hommes.

Direction Jacek Sykulski

Rue de l’Eglise Orschwiller 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 92 06 51 accueil@mairie-orschwiller.fr

English :

Journey through the eras, styles and musical traditions of the Christmas season

German :

Reise durch die Epochen, Stile und musikalischen Traditionen, die mit der Weihnachtszeit verbunden sind

Italiano :

Un viaggio attraverso le epoche, gli stili e le tradizioni musicali associate al periodo natalizio

Espanol :

Un recorrido por las épocas, estilos y tradiciones musicales asociadas a la Navidad

