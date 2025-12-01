Concert des Noëlies Un Noël so British Niederbronn-les-Bains

Concert des Noëlies Un Noël so British Niederbronn-les-Bains dimanche 14 décembre 2025.

Concert des Noëlies Un Noël so British

Rue Clémenceau Niederbronn-les-Bains Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Dimanche 2025-12-14 16:00:00

2025-12-14

Venez apprécier ce concert des Noëlies avec le Jeune Chœur du Conservatoire de Mulhouse et l’Ensemble Vocal du Pays de Thann.

Rue Clémenceau Niederbronn-les-Bains 67110 Bas-Rhin Grand Est +33 9 50 60 13 93 accueil@noelies.com

English :

Come and enjoy this Christmas concert with the Jeune Ch?ur du Conservatoire de Mulhouse and the Ensemble Vocal du Pays de Thann.

German :

Genießen Sie dieses weihnachtliche Konzert mit dem Jeune Ch?ur du Conservatoire de Mulhouse und dem Ensemble Vocal du Pays de Thann.

Italiano :

Venite a godervi questo concerto di Natale con la Jeune Ch’ur del Conservatorio di Mulhouse e l’Ensemble Vocal du Pays de Thann.

Espanol :

Venga a disfrutar de este concierto de Navidad con la Jeune Chœur du Conservatoire de Mulhouse y el Ensemble Vocal du Pays de Thann.

