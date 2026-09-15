Concert des Oiseaux de trottoir Auberge de jeunesse Pontarlier

Informations pratiques

Pontarlier

Concert des Oiseaux de trottoir

Auberge de jeunesse 21 Rue Marpaud Pontarlier Doubs

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-24 20:00:00

fin : 2026-10-24 22:00:00

Date(s) :

2026-10-24

Organisé par l’Association Selle Vous Plait.

Concert étape de la tournée à vélo dans le Doubs d’une quinzaine d’Oiseaux de trottoir, orchestre chansonnier voyageur. Compositions originales et reprises, mise en musique de poésies aux textes engagés. Ambiance joyeuse et festive. Participation libre. Petite restauration. .

Auberge de jeunesse 21 Rue Marpaud Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 33 34 61 54 nel.jacquot@orange.fr

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English : Concert des Oiseaux de trottoir

L’événement Concert des Oiseaux de trottoir Pontarlier a été mis à jour le 2026-09-05 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS