CONCERT DES OISEAUX DE TROTTOIR

Saint-Germain-de-Calberte Lozère

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10 18:00:00

fin : 2026-04-10 19:30:00

Date(s) :

2026-04-10

Cet orchestre chansonnier à géométrie variable et vocation voyageuse, effectue ses tournées à vélo.

Dans une ambiance festive, les musiciens proposent un répertoire éclectique allant de la chanson

française réarrangée de façon audacieuse, au rap américain, version orchestrale, de poèmes mis en musiques,

à des compositions punks.

Venez profiter du voyage dans les rues du village.

Cet orchestre chansonnier à géométrie variable et vocation voyageuse, effectue ses tournées à vélo.

Dans une ambiance festive, les musiciens proposent un répertoire éclectique allant de la chanson

française réarrangée de façon audacieuse, au rap américain, version orchestrale, de poèmes mis en musiques,

à des compositions punks.

Venez profiter du voyage dans les rues du village. .

Saint-Germain-de-Calberte 48370 Lozère Occitanie +33 6 50 07 68 44 chahutmusiquesencevennes@gmail.com

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English :

This song band, with its variable geometry and travelling vocation, tours by bike.

In a festive atmosphere, the musicians offer an eclectic repertoire ranging from French chanson

to American rap, an orchestral version of poems set to music,

to punk compositions.

Come and enjoy the journey through the village streets.

L’événement CONCERT DES OISEAUX DE TROTTOIR Saint-Germain-de-Calberte a été mis à jour le 2026-03-19 par Conseil Départemental