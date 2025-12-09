Concert des Orchestres à cordes et à vent Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris (CRR) PARIS

Auditorium Marcel Landowski

Orchestre à cordes



Cyril Guignier, direction

Maurice RAVEL, Boléro

Henry PURCELL, Deux rondeaux

Johannes BRAHMS, Danse Hongroise n° 5

Orchestre à vent

Davy Basquin, direction

Maurice JARRE, Lawrence d’Arabie de Maurice Jarre

Alan SILVESTRI, Retour vers le futur d’Alan Silvestri

John WILLIAMS, Duel of the fates

Orchestres initiaux : l’Orchestre à cordes dirigé par Cyril Guignier et l’Orchestre à vent dirigé par Davy Basquin

Le mardi 09 décembre 2025

de 19h00 à 20h30

gratuit

Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles

Public jeunes et adultes.

Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris (CRR) 14 rue de Madrid 75008 PARIS

