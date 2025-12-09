Concert des Orchestres à cordes et à vent Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris (CRR) PARIS
Auditorium Marcel Landowski
Orchestre à cordes
Cyril Guignier, direction
Maurice RAVEL, Boléro
Henry PURCELL, Deux rondeaux
Johannes BRAHMS, Danse Hongroise n° 5
Orchestre à vent
Davy Basquin, direction
Maurice JARRE, Lawrence d’Arabie de Maurice Jarre
Alan SILVESTRI, Retour vers le futur d’Alan Silvestri
John WILLIAMS, Duel of the fates
Orchestres initiaux : l’Orchestre à cordes dirigé par Cyril Guignier et l’Orchestre à vent dirigé par Davy Basquin
Le mardi 09 décembre 2025
de 19h00 à 20h30
gratuit
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles
Public jeunes et adultes.
Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris (CRR) 14 rue de Madrid 75008 PARIS
