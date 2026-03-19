Concert des orchestres Place Général de Gaulle Cherbourg-en-Cotentin

Concert des orchestres

Place Général de Gaulle Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-07 20:00:00

fin : 2026-04-07 21:30:00

Date(s) :

2026-04-07

Nos élèves sur scène, venez les applaudir !

Les orchestres du conservatoire de musique vous donnent rendez-vous pour une grande soirée musicale le mardi 7 avril à 20h au Théâtre à l’Italienne.

Les Petites cordes, les Cordes 2ème cycle, l’Harmonie Éole et l’Orchestre symphonique partageront la scène pour un moment placé sous le signe du plaisir et du travail accompli.

4 orchestres, une seule scène et une même passion pour la musique !

Concert gratuit réservation indispensable.

(merci de ne réserver que le nombre de places qu’il vous faut, afin qu’un plus grand nombre de personnes puisse participer).

Nous vous attendons nombreux pour encourager nos jeunes musiciens !

Réservation en copiant ce lien dans votre navigateur https://billetterie.cherbourg.fr/conservatoire/concert-des-orchestres-avril .

Place Général de Gaulle Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie +33 2 33 94 22 77 conservatoire@cherbourg.fr

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English : Concert des orchestres

L’événement Concert des orchestres Cherbourg-en-Cotentin a été mis à jour le 2026-03-19 par OT Cotentin Cherbourg-en-Cotentin