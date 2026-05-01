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Concert des orchestres de l’école de musique de Mortagne Courgeon

Concert des orchestres de l’école de musique de Mortagne Courgeon dimanche 31 mai 2026.

Adresse : Eglise

Ville : 61400 Courgeon

Département : Orne

Début : dimanche 31 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Heure de début : 15:30:00

Tarif :

Courgeon

Concert des orchestres de l’école de musique de Mortagne

Eglise Courgeon Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 15:30:00
fin : 2026-05-31

Date(s) :
2026-05-31

Concert des orchestres de l’école de musique de Mortagne sous la direction d’Eric Guédou.
Programme très varié (du classique au jazz en passant par des musiques de films et bien d’autres surprises).   .

Eglise Courgeon 61400 Orne Normandie  

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English : Concert des orchestres de l’école de musique de Mortagne

L’événement Concert des orchestres de l’école de musique de Mortagne Courgeon a été mis à jour le 2026-05-19 par OT DE MORTAGNE AU PERCHE