Concert des Orchestres d’Harmonie à la mairie du 5ème Mairie du 5e arrondissement PARIS

Interprètes et Programme

Elèves des Orchestres d’harmonie

– Orchestres d’harmonie de cycle 1

C. Franck (1822-1890) Kyrie

D. Farmer In dreams, thème principal du film

Le seigneur des anneaux

– Orchestres d’harmonie de cycle 2

D. Scarlatti (1685-1757) Folies d’Espagne

A. Piazzolla (1921-1992) Libertango

– Orchestres d’harmonie de cycle 3

Ch. Corea (1941-2021) Crystal Silence

M. Giacchino (1967-) The Incredit, de générique de fin du film

Les indestructibles des studios Pixar

Les Orchestres d’Harmonie des élèves des conservatoires parisiens, sous la direction de Pierre Boutillier, vous proposent un concert passionnant mêlant morceaux choisis et musiques de films.

Le mercredi 04 février 2026

de 19h30 à 20h30

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-02-04T20:30:00+01:00

fin : 2026-02-04T21:30:00+01:00

Date(s) : 2026-02-04T19:30:00+02:00_2026-02-04T20:30:00+02:00

Mairie du 5e arrondissement 21 place du Panthéon 75005 PARIS

+33146339798 conservatoire5@paris.fr



Afficher la carte du lieu Mairie du 5e arrondissement et trouvez le meilleur itinéraire

