Concert des Orchestres d’Harmonie à la mairie du 5ème Mairie du 5e arrondissement PARIS mercredi 4 février 2026.
Interprètes et Programme
Elèves des Orchestres d’harmonie
– Orchestres d’harmonie de cycle 1
C. Franck (1822-1890) Kyrie
D. Farmer In dreams, thème principal du film
Le seigneur des anneaux
– Orchestres d’harmonie de cycle 2
D. Scarlatti (1685-1757) Folies d’Espagne
A. Piazzolla (1921-1992) Libertango
– Orchestres d’harmonie de cycle 3
Ch. Corea (1941-2021) Crystal Silence
M. Giacchino (1967-) The Incredit, de générique de fin du film
Les indestructibles des studios Pixar
Les Orchestres d’Harmonie des élèves des conservatoires parisiens, sous la direction de Pierre Boutillier, vous proposent un concert passionnant mêlant morceaux choisis et musiques de films.
Le mercredi 04 février 2026
de 19h30 à 20h30
gratuit Tout public.
Mairie du 5e arrondissement 21 place du Panthéon 75005 PARIS
+33146339798 conservatoire5@paris.fr
