Concert des Orchestres d’Harmonie Salle Brassens Contrexéville dimanche 30 novembre 2025.

Salle Brassens Espace Andrée Chedid Contrexéville Vosges

Gratuit

Début : Dimanche Dimanche 2025-11-30 15:30:00
2025-11-30

Concert des orchestres d’harmonie de Bologne et de Contrexéville.Tout public
Salle Brassens Espace Andrée Chedid Contrexéville 88140 Vosges Grand Est +33 6 07 74 24 57  alain.jenn@contrexeville.fr

English :

Concert by the Bologna and Contrexéville wind bands.

German :

Konzert der Blasorchester von Bologna und Contrexéville.

Italiano :

Concerto delle bande di fiati di Bologne e Contrexéville.

Espanol :

Concierto de las bandas de viento de Bolonia y Contrexéville.

