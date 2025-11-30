Concert des Orchestres d’Harmonie Salle Brassens Contrexéville
Concert des Orchestres d’Harmonie Salle Brassens Contrexéville dimanche 30 novembre 2025.
Concert des Orchestres d’Harmonie
Salle Brassens Espace Andrée Chedid Contrexéville Vosges
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : Dimanche Dimanche 2025-11-30 15:30:00
fin : 2025-11-30
2025-11-30
Concert des orchestres d’harmonie de Bologne et de Contrexéville.Tout public
Salle Brassens Espace Andrée Chedid Contrexéville 88140 Vosges Grand Est +33 6 07 74 24 57 alain.jenn@contrexeville.fr
English :
Concert by the Bologna and Contrexéville wind bands.
German :
Konzert der Blasorchester von Bologna und Contrexéville.
Italiano :
Concerto delle bande di fiati di Bologne e Contrexéville.
Espanol :
Concierto de las bandas de viento de Bolonia y Contrexéville.
