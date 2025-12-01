Programme () Le petit orchestre Philharmonique :

Vent frais

Terre rouge

Frère Jacques

Le boléro

Les cités d’or

Joyeux anniversaire Orchestre à cordes

Orchestre Symphonique

G. Bizet (1838-1875) Extraits des suites de Carmen

Prélude

Intermezzo

Les Toréadors

Habanera

La Garde Montante

Interprètes () Le petit orchestre Philharmonique – Direction : Céline Planes Orchestre à cordes – Direction : Jean-Michel Despin Orchestre Symphonique et classe de direction d’orchestre – Direction : Sophie Chiu Piano – Théodore Lambert

Hommage à Bizet proposé par le Petit orchestre Philharmonique, l’Orchestre à cordes etl’Orchestre Symphonique.

Le mercredi 17 décembre 2025

de 20h00 à 21h30

gratuit Tout public.

Mairie du 5e arrondissement 21 place du Panthéon 75005 PARIS

+33146339798 conservatoire5@paris.fr