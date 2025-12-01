Concert des Orchestres « Hommage à Bizet » Mairie du 5e arrondissement PARIS
Concert des Orchestres « Hommage à Bizet » Mairie du 5e arrondissement PARIS mercredi 17 décembre 2025.
Programme ()
Le petit orchestre Philharmonique :
Vent frais
Terre rouge
Frère Jacques
Le boléro
Les cités d’or
Joyeux anniversaire
Orchestre à cordes
Orchestre Symphonique
G. Bizet (1838-1875) Extraits des suites de Carmen
Prélude
Intermezzo
Les Toréadors
Habanera
La Garde Montante
Interprètes ()
Le petit orchestre Philharmonique – Direction : Céline Planes
Orchestre à cordes – Direction : Jean-Michel Despin
Orchestre Symphonique et classe de direction d’orchestre – Direction : Sophie Chiu
Piano – Théodore Lambert
Hommage à Bizet proposé par le Petit orchestre Philharmonique, l’Orchestre à cordes etl’Orchestre Symphonique.
Le mercredi 17 décembre 2025
de 20h00 à 21h30
gratuit Tout public.
Mairie du 5e arrondissement 21 place du Panthéon 75005 PARIS
+33146339798 conservatoire5@paris.fr