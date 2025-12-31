Concert des orchestres Saint-Hilaire-de-Villefranche
Concert des orchestres Saint-Hilaire-de-Villefranche samedi 21 mars 2026.
Salle municipale Jean Garnier Saint-Hilaire-de-Villefranche Charente-Maritime
Concert des orchestres juniors de Saint-Jean-d’Angély, Saint-Savinien, Saint-Hilaire de Villefranche et Matha, suivi de l’orchestre à cordes de Saint-Hilaire de Villefranche.
Salle municipale Jean Garnier Saint-Hilaire-de-Villefranche 17770 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 28 25 86 53 secretariat@adms17.fr
