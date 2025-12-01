Concert des orchestres Espace Philippe Auguste Vernon
Concert des orchestres Espace Philippe Auguste Vernon mercredi 10 décembre 2025.
Concert des orchestres
Espace Philippe Auguste 12 avenue Victor Hugo Vernon Eure
Début : 2025-12-10 19:30:00
fin : 2025-12-10 20:30:00
2025-12-10
Par les orchestres vents et cordes 1er et 2èmes cycles et l’ensemble instrumental 1er cycle du conservatoire de Vernon. .
Espace Philippe Auguste 12 avenue Victor Hugo Vernon 27200 Eure Normandie +33 2 32 53 50 03
