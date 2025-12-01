Concert des orchestres Espace Philippe Auguste Vernon

Concert des orchestres

Espace Philippe Auguste 12 avenue Victor Hugo Vernon Eure

Début : 2025-12-10 19:30:00

fin : 2025-12-10 20:30:00

2025-12-10

Par les orchestres vents et cordes 1er et 2èmes cycles et l’ensemble instrumental 1er cycle du conservatoire de Vernon. .

Espace Philippe Auguste 12 avenue Victor Hugo Vernon 27200 Eure Normandie +33 2 32 53 50 03

