Concert des orchestres Espace Philippe Auguste Vernon mercredi 10 décembre 2025.

Espace Philippe Auguste 12 avenue Victor Hugo Vernon Eure

Début : 2025-12-10 19:30:00
fin : 2025-12-10 20:30:00

2025-12-10

Par les orchestres vents et cordes 1er et 2èmes cycles et l’ensemble instrumental 1er cycle du conservatoire de Vernon.   .

Espace Philippe Auguste 12 avenue Victor Hugo Vernon 27200 Eure Normandie +33 2 32 53 50 03 

