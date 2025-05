Concert des Organistes et Accordéonistes Givetois – Salle des Fêtes Vireux-Molhain, 15 juin 2025 07:00, Vireux-Molhain.

Ardennes

Concert des Organistes et Accordéonistes Givetois Salle des Fêtes Place Henri Pecqueur Vireux-Molhain Ardennes

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif enfant

Prix d’entrée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-15

fin : 2025-06-15

Date(s) :

2025-06-15

Le concert des Organistes et Accordéonistes Givetois débutera à 15h. A noter également la participation de la Chorale Choeur de Pierre de Nouzonville. Réservations souhaitées 06 82 49 87 94 (Mme BILLY Brigitte). Bienvenue à toutes et tous.

.

Salle des Fêtes Place Henri Pecqueur

Vireux-Molhain 08320 Ardennes Grand Est +33 6 82 49 87 94

English :

The concert by Givetois Organists and Accordionists begins at 3pm. The Choeur de Pierre de Nouzonville choir will also take part. Reservations: 06 82 49 87 94 (Mme BILLY Brigitte). All are welcome.

German :

Das Konzert der Organisten und Akkordeonisten aus Givetois beginnt um 15 Uhr. Zu beachten ist auch die Teilnahme des Chors Choeur de Pierre aus Nouzonville. Reservierungen erwünscht: 06 82 49 87 94 (Frau BILLY Brigitte). Herzlich willkommen!

Italiano :

Il concerto degli Organisti e Fisarmonicisti Givetois inizia alle 15.00. Parteciperà anche il coro Choeur de Pierre de Nouzonville. Prenotazione obbligatoria: 06 82 49 87 94 (Mme BILLY Brigitte). Tutti sono i benvenuti.

Espanol :

El concierto de los organistas y acordeonistas de Givetois comienza a las 15.00 horas. También participará el coro Choeur de Pierre de Nouzonville. Reserva obligatoria: 06 82 49 87 94 (Mme BILLY Brigitte). Todos son bienvenidos.

L’événement Concert des Organistes et Accordéonistes Givetois Vireux-Molhain a été mis à jour le 2025-05-21 par Ardennes Tourisme