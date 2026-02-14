Concert des Petits Chanteurs à la Croix de Bois

Eglise Saint Louis Vichy Allier

Tarif :

Date :

Début : 2026-03-11 20:30:00

fin : 2026-03-11 22:30:00

Date(s) :

2026-03-11

Le choeur des Petits Chanteurs à la Croix de Bois est heureux de vous présenter un concert le 11 mars 2026 à l’Église Saint-Louis de Vichy.

Eglise Saint Louis Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 80 80 88 87 mario.babin@pccb.fr

English :

The Petits Chanteurs à la Croix de Bois choir is delighted to present a concert on March 11, 2026 at the Église Saint-Louis in Vichy.

L’événement Concert des Petits Chanteurs à la Croix de Bois Vichy a été mis à jour le 2026-02-14 par Vichy Destinations