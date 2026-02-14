Concert des Petits Chanteurs à la Croix de Bois Vichy
Concert des Petits Chanteurs à la Croix de Bois Vichy mercredi 11 mars 2026.
Concert des Petits Chanteurs à la Croix de Bois
Eglise Saint Louis Vichy Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-11 20:30:00
fin : 2026-03-11 22:30:00
Date(s) :
2026-03-11
Le choeur des Petits Chanteurs à la Croix de Bois est heureux de vous présenter un concert le 11 mars 2026 à l’Église Saint-Louis de Vichy.
.
Eglise Saint Louis Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 80 80 88 87 mario.babin@pccb.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Petits Chanteurs à la Croix de Bois choir is delighted to present a concert on March 11, 2026 at the Église Saint-Louis in Vichy.
L’événement Concert des Petits Chanteurs à la Croix de Bois Vichy a été mis à jour le 2026-02-14 par Vichy Destinations