Concert des Petits Chanteurs de la Croix de Sia et de Las Ahuecantas

Église ARCIZANS-AVANT Arcizans-Avant Hautes-Pyrénées

Concert de chants traditionnels pyrénéens puis cantère Chez Pierrot.

Église ARCIZANS-AVANT Arcizans-Avant 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 97 49 49

English :

Concert of traditional Pyrenean songs, followed by a canteen at Chez Pierrot.

German :

Konzert mit traditionellen Gesängen aus den Pyrenäen, anschließend Kantine Chez Pierrot.

Italiano :

Concerto di canzoni tradizionali pirenaiche, seguito da una mensa presso Chez Pierrot.

Espanol :

Concierto de canciones tradicionales pirenaicas, seguido de una cantina en Chez Pierrot.

