Concert des Petits Chanteurs de la MAJOR Chœur d’enfants de Marseille Ribeauvillé

Concert des Petits Chanteurs de la MAJOR Chœur d’enfants de Marseille

Place de la Mairie Ribeauvillé Haut-Rhin

Début : Jeudi 2025-07-24 19:00:00

2025-07-24

Le célèbre chœur d’enfants de Marseille vous invite à un moment de pure émotion musicale ! Ne manquez pas ce rendez-vous unique !

Place de la Mairie Ribeauvillé 68150 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 73 20 00 mairie@ribeauville.fr

English :

Marseille?s famous children?s choir invites you to a moment of pure musical emotion! Don’t miss this unique event!

German :

Der berühmte Kinderchor von Marseille lädt Sie zu einem Moment purer musikalischer Emotionen ein! Verpassen Sie diesen einzigartigen Termin nicht!

Italiano :

Il famoso coro di bambini di Marsiglia vi invita a vivere un momento di pura emozione musicale! Non perdetevi questo evento unico!

Espanol :

El famoso coro de niños de Marsella le invita a disfrutar de un momento de pura emoción musical ¡No se pierda este acontecimiento único!

