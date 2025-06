Concert des Petits Chanteurs de Lannion Chinon 6 juillet 2025 07:00

Indre-et-Loire

Concert des Petits Chanteurs de Lannion Rue Philippe de Commines Chinon Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-07-06

fin : 2025-07-06

Date(s) :

2025-07-06

A Lannion, en Bretagne, la musique et le chant résonnent depuis 1932 par la voix des Petits Chanteurs. Cette année, la maîtrise, et le choeur d’adulte associé, séjournent une semaine en Touraine.

Accompagnés de violoncelles et d’orgue, ce sont en tout 85 choristes qui assureront ce concert.

Rue Philippe de Commines

Chinon 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 40 26 35 23

English :

In Lannion, Brittany, music and song have resounded since 1932 through the voice of the Petits Chanteurs. This year, the choir and its associated adult choir are spending a week in Touraine.

Accompanied by cellos and organ, a total of 85 choristers will perform at this concert.

German :

In Lannion in der Bretagne erklingen Musik und Gesang seit 1932 durch die Stimmen der Petits Chanteurs. Dieses Jahr verbringen die Meisterklasse und der dazugehörige Erwachsenenchor eine Woche in der Touraine.

Begleitet von Cello und Orgel werden insgesamt 85 Sängerinnen und Sänger das Konzert bestreiten.

Italiano :

A Lannion, in Bretagna, la musica e il canto risuonano dal 1932 attraverso la voce dei Petits Chanteurs. Quest’anno, il coro e il coro di adulti associato trascorreranno una settimana in Touraine.

Accompagnati da violoncelli e organo, un totale di 85 coristi si esibiranno in questo concerto.

Espanol :

En Lannion (Bretaña), la música y el canto resuenan desde 1932 a través de la voz de los Petits Chanteurs. Este año, el coro y el coro de adultos asociado pasan una semana en Touraine.

Acompañados por violonchelos y órgano, un total de 85 coralistas actuarán en este concierto.

L’événement Concert des Petits Chanteurs de Lannion Chinon a été mis à jour le 2025-06-25 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme