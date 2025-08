Concert des Petits Chanteurs de Saint-Ferdinand des Ternes Beaugency

Concert des Petits Chanteurs de Saint-Ferdinand des Ternes Beaugency samedi 30 août 2025.

Abbatiale Notre-Dame Beaugency Loiret

Gratuit

Début : 2025-08-30 16:00:00

fin : 2025-08-30 18:00:00

2025-08-30

Concert des Petits Chanteurs de Saint-Ferdinand des Ternes à l’abbatiale de Beaugency.

Composée d’une quarantaine filles et garçons de 9 à 17 ans, la Maîtrise de Saint-Ferdinand des Ternes forme les jeunes adolescents au chant choral et à l’esprit de cohésion qu’il nécessite, sous la direction de Jean- François Hatton.

Les pièces qu’elle propose sont du registre sacré, allant des chants traditionnels et « spirituals » à des œuvres lyriques majeures comme le Stabat Mater de Pergolèse.

Depuis 2019, la Maîtrise se produit lors de tournées de concerts. Le 30 août, un concert sera proposé au sein de l’Abbatiale Notre-Dame à Beaugency. .

Abbatiale Notre-Dame Beaugency 45190 Loiret Centre-Val de Loire

English :

Concert by the Petits Chanteurs de Saint-Ferdinand des Ternes at the Beaugency abbey church.

German :

Konzert der Petits Chanteurs de Saint-Ferdinand des Ternes in der Abteikirche von Beaugency.

Italiano :

Concerto dei Petits Chanteurs de Saint-Ferdinand des Ternes nella chiesa abbaziale di Beaugency.

Espanol :

Concierto de los Petits Chanteurs de Saint-Ferdinand des Ternes en la iglesia abacial de Beaugency.

