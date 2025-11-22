Concert des Pipelettes de Beuzeville Beuzeville

Concert des Pipelettes de Beuzeville

72 Rue de la Libération Beuzeville Eure

Début : 2025-11-22 16:00:00

fin : 2025-11-22 17:15:00

Elles sont de retour…et elles ne vont pas se taire!

Les Pipelettes de Beuzeville remontent sur scène avec un spectacle pour les femmes …et pour les autres aussi, pas de jaloux !

Laissez-vous embarquer dans leur univers joyeux et coloré où se mêlent sensualité, amour, interrogations et revendications féminines…

De coups de gueule en fous-rires, tordant le cou aux clichés avec humour, détermination, et parfois un soupçon de mauvaise foi, elles chantent fort, en chœur, des paillettes plein les yeux.

Un concert à ne pas manquer sourires et émotions garantis! .

72 Rue de la Libération Beuzeville 27210 Eure Normandie lespipelettesdebeuzeville@gmail.com

