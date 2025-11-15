Concert des PJBlues Salle socio-culturelle Molles
Concert des PJBlues Salle socio-culturelle Molles samedi 15 novembre 2025.
Concert des PJBlues
Salle socio-culturelle Rue du bourg Molles Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-15 19:00:00
fin : 2025-11-15 00:00:00
Date(s) :
2025-11-15
Venez découvrir l’univers des PJBlues qui nous font le plaisir de se produire pour La Thym’Molloise, à Molles. Concert au chapeau prévoir un petit billet
A cette occasion, La Thym’Molloise vous propose des planches à partager, sur réservation.
.
Salle socio-culturelle Rue du bourg Molles 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 16 15 92 73 lathymmolloise@gmail.com
English :
Come and discover the world of PJBlues, who are delighted to be performing at La Thym’Molloise, in Molles. Hat concert: bring a small ticket
For the occasion, La Thym’Molloise will be serving up plates to share, on reservation.
German :
Entdecken Sie die Welt der PJBlues, die uns das Vergnügen machen, für La Thym’Molloise in Molles aufzutreten. Hutkonzert: Bringen Sie eine kleine Eintrittskarte mit
Bei dieser Gelegenheit bietet Ihnen La Thym’Molloise Bretter zum Teilen an (Reservierung erforderlich).
Italiano :
Venite a scoprire il mondo dei PJBlues, che sono lieti di esibirsi a La Thym’Molloise, a Molles. Concerto a cappello: portate un piccolo biglietto
Per l’occasione, La Thym’Molloise servirà piatti da condividere, su prenotazione.
Espanol :
Venga a descubrir el universo de PJBlues, encantados de actuar en La Thym’Molloise, en Molles. Concierto a la gorra: traiga un billete pequeño
Para celebrar la ocasión, La Thym’Molloise servirá platos para compartir, previa reserva.
L’événement Concert des PJBlues Molles a été mis à jour le 2025-11-03 par Vichy Destinations