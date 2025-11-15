Concert des PJBlues Salle socio-culturelle Molles

Concert des PJBlues

Salle socio-culturelle Rue du bourg Molles Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15 19:00:00

fin : 2025-11-15 00:00:00

Date(s) :

2025-11-15

Venez découvrir l’univers des PJBlues qui nous font le plaisir de se produire pour La Thym’Molloise, à Molles. Concert au chapeau prévoir un petit billet

A cette occasion, La Thym’Molloise vous propose des planches à partager, sur réservation.

.

Salle socio-culturelle Rue du bourg Molles 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 16 15 92 73 lathymmolloise@gmail.com

English :

Come and discover the world of PJBlues, who are delighted to be performing at La Thym’Molloise, in Molles. Hat concert: bring a small ticket

For the occasion, La Thym’Molloise will be serving up plates to share, on reservation.

German :

Entdecken Sie die Welt der PJBlues, die uns das Vergnügen machen, für La Thym’Molloise in Molles aufzutreten. Hutkonzert: Bringen Sie eine kleine Eintrittskarte mit

Bei dieser Gelegenheit bietet Ihnen La Thym’Molloise Bretter zum Teilen an (Reservierung erforderlich).

Italiano :

Venite a scoprire il mondo dei PJBlues, che sono lieti di esibirsi a La Thym’Molloise, a Molles. Concerto a cappello: portate un piccolo biglietto

Per l’occasione, La Thym’Molloise servirà piatti da condividere, su prenotazione.

Espanol :

Venga a descubrir el universo de PJBlues, encantados de actuar en La Thym’Molloise, en Molles. Concierto a la gorra: traiga un billete pequeño

Para celebrar la ocasión, La Thym’Molloise servirá platos para compartir, previa reserva.

L’événement Concert des PJBlues Molles a été mis à jour le 2025-11-03 par Vichy Destinations