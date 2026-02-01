Concert des Professeur.es Esplanade Albert Thomas Égletons

Concert des Professeur.es

Concert des Professeur.es Esplanade Albert Thomas Égletons samedi 28 février 2026.

Concert des Professeur.es

Esplanade Albert Thomas Cinéma Égletons Corrèze

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-28
fin : 2026-02-28

Date(s) :
2026-02-28

Concert des professeur.es de l’ Ecole Théadamuse. Tout public, buvette.   .

Esplanade Albert Thomas Cinéma Égletons 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 72 39 80  contact@ecole-theadamuse.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert des Professeur.es

L’événement Concert des Professeur.es Égletons a été mis à jour le 2026-01-28 par Office de tourisme Ventadour Egletons Monédières