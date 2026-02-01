Concert des Professeur.es Esplanade Albert Thomas Égletons
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Concert des professeur.es de l’ Ecole Théadamuse. Tout public, buvette. .
Esplanade Albert Thomas Cinéma Égletons 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 72 39 80 contact@ecole-theadamuse.fr
