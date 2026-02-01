Concert des Professeur.es Esplanade Albert Thomas Égletons

Concert des Professeur.es

Esplanade Albert Thomas Cinéma Égletons Corrèze

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2026-02-28

fin : 2026-02-28

2026-02-28

Concert des professeur.es de l’ Ecole Théadamuse. Tout public, buvette. .

Esplanade Albert Thomas Cinéma Égletons 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 72 39 80 contact@ecole-theadamuse.fr

L’événement Concert des Professeur.es Égletons a été mis à jour le 2026-01-28 par Office de tourisme Ventadour Egletons Monédières