Concert des professeurs Baladou
Concert des professeurs Baladou samedi 11 avril 2026.
Concert des professeurs
Baladou Lot
Tarif : – – 10 EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 18:00:00
fin : 2026-04-11
Date(s) :
2026-04-11
Les professeurs de l’école de musique de Martel proposent un programme varié
.
Baladou 46600 Lot Occitanie +33 6 16 45 19 78
English :
Martel music school teachers offer a varied program
