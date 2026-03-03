Concert des professeurs

Baladou Lot

Tarif : – – 10 EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 18:00:00

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

Les professeurs de l’école de musique de Martel proposent un programme varié

Les professeurs de l’école de musique de Martel proposent un programme varié

.

Baladou 46600 Lot Occitanie +33 6 16 45 19 78

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Martel music school teachers offer a varied program

L’événement Concert des professeurs Baladou a été mis à jour le 2026-03-03 par OT Vallée de la Dordogne