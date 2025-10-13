Concert des professeurs Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris (CRR) PARIS

Salle Gabriel Fauré



Wolfgang Amadeus MOZART, Trio K.548 en do majeur

Johannes BRAHMS, Trio n°1 en si majeur

Thomas Duran, violoncelle

Stéphanie Moraly, violon

David Saudubray, piano

Les professeurs du conservatoire jouent pour vous

Le lundi 13 octobre 2025

de 12h30 à 13h30

gratuit

Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles

Public jeunes et adultes.

Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris (CRR) 14 rue de Madrid 75008 PARIS

