Concert des professeurs Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris (CRR) PARIS
Concert des professeurs Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris (CRR) PARIS lundi 13 octobre 2025.
Salle Gabriel Fauré
Wolfgang Amadeus MOZART, Trio K.548 en do majeur
Johannes BRAHMS, Trio n°1 en si majeur
Thomas Duran, violoncelle
Stéphanie Moraly, violon
David Saudubray, piano
Les professeurs du conservatoire jouent pour vous
Le lundi 13 octobre 2025
de 12h30 à 13h30
gratuit
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2025-10-13T15:30:00+02:00
fin : 2025-10-13T16:30:00+02:00
Date(s) : 2025-10-13T12:30:00+02:00_2025-10-13T13:30:00+02:00
Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris (CRR) 14 rue de Madrid 75008 PARIS
https://www.facebook.com/crrdeparis https://www.facebook.com/crrdeparis