Concert des professeurs Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris (CRR) PARIS lundi 1 décembre 2025.

Salle Gabriel Fauré



SCHUBERT, La Truite

Sébastien Surel, violon

Anne-Aurore Anstett, alto

Thomas Duran, violoncelle

Yann Dubost, contrebasse

David Violi, piano

Les professeurs du conservatoire jouent pour vous

de 12h30 à 13h30

gratuit

Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles

Public jeunes et adultes.

Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris (CRR) 14 rue de Madrid 75008 PARIS

