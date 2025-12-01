Concert des professeurs Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris (CRR) PARIS
Concert des professeurs Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris (CRR) PARIS lundi 1 décembre 2025.
Salle Gabriel Fauré
SCHUBERT, La Truite
Sébastien Surel, violon
Anne-Aurore Anstett, alto
Thomas Duran, violoncelle
Yann Dubost, contrebasse
David Violi, piano
Les professeurs du conservatoire jouent pour vous
Le lundi 01 décembre 2025
de 12h30 à 13h30
gratuit
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles
Public jeunes et adultes.
début : 2025-12-01T13:30:00+01:00
fin : 2025-12-01T14:30:00+01:00
Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris (CRR) 14 rue de Madrid 75008 PARIS
https://www.facebook.com/crrdeparis