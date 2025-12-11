Concert des professeurs Conservatoire à rayonnement régional de Paris – Ida Rubinstein Paris

Salle Gabriel Fauré

Claude DEBUSSY, Sonate pour

flûte, alto et harpe

Maurice RAVEL, Sonatine pour piano (arrangement pour flûte, alto et

harpe)

Vincent Lucas, flûte

Vinciane Béranger, alto

Delphine Benhamou, harpe

Les professeurs du conservatoire jouent pour vous

Le lundi 19 janvier 2026

de 12h30 à 13h30

gratuit

Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles

Public jeunes et adultes.

Conservatoire à rayonnement régional de Paris – Ida Rubinstein 14 rue de Madrid 75008 Paris

