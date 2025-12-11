Concert des professeurs Conservatoire à rayonnement régional de Paris – Ida Rubinstein Paris

Concert des professeurs Conservatoire à rayonnement régional de Paris - Ida Rubinstein Paris

Concert des professeurs Conservatoire à rayonnement régional de Paris – Ida Rubinstein Paris lundi 19 janvier 2026.

Salle Gabriel Fauré

Claude DEBUSSY, Sonate pour
flûte, alto et harpe
Maurice RAVEL, Sonatine pour piano (arrangement pour flûte, alto et
harpe)

Vincent Lucas, flûte
Vinciane Béranger, alto
Delphine Benhamou, harpe

Les professeurs du conservatoire jouent pour vous
Le lundi 19 janvier 2026
de 12h30 à 13h30
gratuit

Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-01-19T13:30:00+01:00
fin : 2026-01-19T14:30:00+01:00
Date(s) : 2026-01-19T12:30:00+02:00_2026-01-19T13:30:00+02:00

Conservatoire à rayonnement régional de Paris – Ida Rubinstein 14 rue de Madrid  75008 Paris
https://www.facebook.com/crrdeparis https://www.facebook.com/crrdeparis