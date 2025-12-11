Concert des professeurs Conservatoire à rayonnement régional de Paris – Ida Rubinstein Paris
Concert des professeurs Conservatoire à rayonnement régional de Paris – Ida Rubinstein Paris lundi 19 janvier 2026.
Salle Gabriel Fauré
Claude DEBUSSY, Sonate pour
flûte, alto et harpe
Maurice RAVEL, Sonatine pour piano (arrangement pour flûte, alto et
harpe)
Vincent Lucas, flûte
Vinciane Béranger, alto
Delphine Benhamou, harpe
Les professeurs du conservatoire jouent pour vous
Le lundi 19 janvier 2026
de 12h30 à 13h30
gratuit
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles
Public jeunes et adultes.
Conservatoire à rayonnement régional de Paris – Ida Rubinstein 14 rue de Madrid 75008 Paris
https://www.facebook.com/crrdeparis