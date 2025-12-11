Concert des professeurs Conservatoire à rayonnement régional de Paris – Ida Rubinstein Paris

Salle Gabriel Fauré



Adolphe Sax : un répertoire pour présenter ses instruments



Hector BERLIOZ, Chant sacré pour sextuor à vents

Jules DEMERSSEMAN, Ave Maria

Constant FAUCONNIER, Sérénade (Jérémy Dufort, arrangement)

Jean-Georges KASTNER, Sextuor

Jérôme SAVARI, Sextuor

Jérémie DUFORT, Louise-Adèle

Franck Amet et Florent Héau, clarinettes

Davy Basquin et Jérôme Laran, saxophones

David Maillot, saxhorn basse

Jérémie Dufort, tuba

Les professeurs du conservatoire jouent pour vous

Le lundi 16 février 2026

de 12h30 à 13h30

gratuit

Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles

Public jeunes et adultes.

Conservatoire à rayonnement régional de Paris – Ida Rubinstein 14 rue de Madrid 75008 Paris

