Concert des professeurs Conservatoire à rayonnement régional de Paris – Ida Rubinstein Paris
Concert des professeurs Conservatoire à rayonnement régional de Paris – Ida Rubinstein Paris lundi 16 février 2026.
Salle Gabriel Fauré
Adolphe Sax : un répertoire pour présenter ses instruments
Hector BERLIOZ, Chant sacré pour sextuor à vents
Jules DEMERSSEMAN, Ave Maria
Constant FAUCONNIER, Sérénade (Jérémy Dufort, arrangement)
Jean-Georges KASTNER, Sextuor
Jérôme SAVARI, Sextuor
Jérémie DUFORT, Louise-Adèle
Franck Amet et Florent Héau, clarinettes
Davy Basquin et Jérôme Laran, saxophones
David Maillot, saxhorn basse
Jérémie Dufort, tuba
Les professeurs du conservatoire jouent pour vous
Le lundi 16 février 2026
de 12h30 à 13h30
gratuit
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-02-16T13:30:00+01:00
fin : 2026-02-16T14:30:00+01:00
Date(s) : 2026-02-16T12:30:00+02:00_2026-02-16T13:30:00+02:00
Conservatoire à rayonnement régional de Paris – Ida Rubinstein 14 rue de Madrid 75008 Paris
https://www.facebook.com/crrdeparis https://www.facebook.com/crrdeparis