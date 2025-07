CONCERT DES PROFESSEURS DE L’ACADÉMIE DE MUSIQUE La Canourgue

CONCERT DES PROFESSEURS DE L’ACADÉMIE DE MUSIQUE La Canourgue vendredi 1 août 2025.

Concert de fin de stage, des professeurs de l’Académie de musique à 18h à la collégiale Saint-Martin.

Collègiale Saint-Martin La Canourgue 48500 Lozère Occitanie eric.saint.michel@cegetel.net

English :

End-of-course concert by Académie de musique teachers at 6pm in the Saint-Martin collegiate church.

German :

Abschlusskonzert, der Lehrer der Musikakademie um 18 Uhr in der Stiftskirche Saint-Martin.

Italiano :

Concerto di fine corso degli insegnanti dell’Académie de musique alle 18.00 nella collegiata di Saint-Martin.

Espanol :

Concierto de fin de curso a cargo de profesores de la Académie de musique a las 18:00 h en la colegiata Saint-Martin.

