Concert des professeurs de l’école de musique Rue Maréchal Leclerc Saint-Andiol

Concert des professeurs de l’école de musique

Vendredi 13 février 2026 à partir de 20h30. Rue Maréchal Leclerc Château de Saint-Andiol Saint-Andiol Bouches-du-Rhône

Concert de l’école de musique municipale de Saint-Andiol

Concert des professeurs de l’école de musique sur le thème du mariage dans la salle du château.

Buvette tenue par l’association SAM.

Entrée libre. .

Rue Maréchal Leclerc Château de Saint-Andiol Saint-Andiol 13670 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur +33 4 90 95 02 02

English :

Concert by the Saint-Andiol municipal music school

