Concert des professeurs de l’école de musique Rue Maréchal Leclerc Saint-Andiol vendredi 13 février 2026.
Vendredi 13 février 2026 à partir de 20h30. Rue Maréchal Leclerc Château de Saint-Andiol Saint-Andiol Bouches-du-Rhône
Début : 2026-02-13 20:30:00
fin : 2026-02-13
2026-02-13
Concert de l’école de musique municipale de Saint-Andiol
Concert des professeurs de l’école de musique sur le thème du mariage dans la salle du château.
Buvette tenue par l’association SAM.
Entrée libre. .
Rue Maréchal Leclerc Château de Saint-Andiol Saint-Andiol 13670 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 95 02 02
English :
Concert by the Saint-Andiol municipal music school
