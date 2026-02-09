CONCERT DES PROFESSEURS DE L’ECOLE DE MUSIQUE Rue Emile Zola Saint-Cyprien

CONCERT DES PROFESSEURS DE L’ECOLE DE MUSIQUE

Rue Emile Zola Collections de Saint-Cyprien Saint-Cyprien Pyrénées-Orientales

Début : 2026-03-20 19:00:00

fin : 2026-03-20 21:00:00

2026-03-20

Vendredi 20 mars à 19h > Concert des professeurs de l’école de musique.

Entrée libre.

Rue Emile Zola Collections de Saint-Cyprien Saint-Cyprien 66750 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 21 01 33

Friday March 20 at 7pm > Concert by the music school’s teachers.

Free admission.

