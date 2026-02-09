CONCERT DES PROFESSEURS DE L’ECOLE DE MUSIQUE Rue Emile Zola Saint-Cyprien
Début : 2026-03-20 19:00:00
fin : 2026-03-20 21:00:00
2026-03-20
Vendredi 20 mars à 19h > Concert des professeurs de l’école de musique.
Entrée libre.
Rue Emile Zola Collections de Saint-Cyprien Saint-Cyprien 66750 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 21 01 33
English :
Friday March 20 at 7pm > Concert by the music school’s teachers.
Free admission.
Location: Collections de Saint-Cyprien…
