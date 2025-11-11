Concert des professeurs de l’école de musique Salle Maurice Thorez Tarnos

Concert des professeurs de l’école de musique

Salle Maurice Thorez
Place Albert Castets
Tarnos
Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2026-01-25

fin : 2026-01-25

2026-01-25

Comme chaque année, l’École Municipale de Musique convie parents, amis et habitants de Tarnos et des alentours à un grand rendez-vous musical, devenu au fil du temps un moment incontournable de la vie culturelle locale.

Ce concert annuel est l’occasion rêvée pour le public de découvrir ou redécouvrir ceux qui, toute l’année, transmettent leur savoir et leur passion aux élèves. Si l’école rayonne aujourd’hui, c’est avant tout grâce à ses professeurs, tous musiciens confirmés et passionnés, reconnus pour leur haut niveau artistique et leur engagement pédagogique.

Sur scène, ces artistes-enseignants uniront leur talent pour offrir un spectacle en 2 parties, soigneusement préparé pour l’occasion. Le programme, varié et plein de surprises, saura séduire aussi bien les amateurs avertis que les curieux venus simplement se laisser porter par la musique…

Réservation obligatoire.

RDV à 17h. .

Salle Maurice Thorez
Place Albert Castets
Tarnos 40220
Landes
Nouvelle-Aquitaine
+33 5 59 64 49 40
ecoledemusique@ville-tarnos.fr

