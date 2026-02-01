Concert des Professeurs de l’Ecole Municipale de Musique Yutz
Concert des Professeurs de l’Ecole Municipale de Musique Yutz dimanche 8 février 2026.
Concert des Professeurs de l’Ecole Municipale de Musique
19 Rue de la République Yutz Moselle
Gratuit
Début : Dimanche Dimanche 2026-02-08 15:00:00
fin : 2026-02-08 17:00:00
2026-02-08
Les professeurs de l’École municipale de musique de Yutz vous donnent rendez-vous au Temple pour un moment musical.Tout public
19 Rue de la République Yutz 57970 Moselle Grand Est +33 9 54 50 42 13 protestants.yutz@gmail.com
English :
The teachers of the Yutz Municipal School of Music invite you to join them at the Temple for a musical moment.
