Concert des Professeurs de l’Ecole Municipale de Musique Yutz

Concert des Professeurs de l’Ecole Municipale de Musique

19 Rue de la République Yutz Moselle

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : Dimanche Dimanche 2026-02-08 15:00:00

fin : 2026-02-08 17:00:00

2026-02-08

Les professeurs de l’École municipale de musique de Yutz vous donnent rendez-vous au Temple pour un moment musical.Tout public

19 Rue de la République Yutz 57970 Moselle Grand Est +33 9 54 50 42 13 protestants.yutz@gmail.com

The teachers of the Yutz Municipal School of Music invite you to join them at the Temple for a musical moment.

