Concert des professeurs de musique de l’EMI Gommerville

Concert convivial où les professeurs montent sur scène pour partager leurs talents musicaux avec le public.

Le temps d’une soirée, les professeurs quittent la salle de cours pour monter sur scène et se dévoiler autrement. Ce concert des professeurs, organisé à Varize, propose un programme varié mêlant morceaux en solo, duos et ensembles, dans une ambiance simple et chaleureuse. C’est l’occasion de découvrir les talents musicaux de celles et ceux qui transmettent la musique toute l’année, et de les applaudir dans un cadre différent. Ouvert à toutes et tous, ce rendez-vous se veut un moment de partage entre élèves, familles, habitants et curieux. 0 .

Place de l’Église Gommerville 28140 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 37 61 86 22 direction.musique@coeurdebeauce.fr

A convivial concert where teachers take to the stage to share their musical talents with the audience.

