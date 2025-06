Concert des professeurs de musique Sélestat 4 juillet 2025 20:00

Bas-Rhin

Concert des professeurs de musique Rue Hans Thieffenthal Sélestat Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-07-04 20:00:00

fin : 2025-07-04

Date(s) :

2025-07-04

Les professeurs de l’Ecole de Musique proposent un concert de musique varié

Au programme de ce concert jazz et musique du monde

Les professeurs de l’Ecole de musique en musiques actuelles se mobilisent pour partager leurs passions et se faire connaitre.

Des formations multiples où vous pourrez entendre du chant accompagné par une batterie, une basse et un clavier, de la guitare électrique, du trombone, de la flûte traversière, du saxophone…

Dans des musiques allant de Piazzolla au jazz…de la chanson à la musique de danse.

Repli dans l’église si météo défavorable. 0 .

Rue Hans Thieffenthal

Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 82 97 59 ecole-musique-selestat@wanadoo.fr

English :

The teachers at the Ecole de Musique present a concert of varied music

German :

Die Lehrer der Musikschule bieten ein Konzert mit abwechslungsreicher Musik an

Italiano :

Gli insegnanti della Scuola di Musica presentano un concerto di musica varia

Espanol :

Profesores de la Escuela de Música presentan un concierto de música variada

L’événement Concert des professeurs de musique Sélestat a été mis à jour le 2025-06-19 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme