Concert des professeurs du Conservatoire de Musique Intercommunal Yvetot samedi 17 janvier 2026.
Rue Pierre de Coubertin Yvetot Seine-Maritime
Début : 2026-01-17 18:30:00
Comme tous les ans, les professeurs du Conservatoire de Musique de la Communauté de Communes Yvetot Normandie mettent en lumière leurs qualités artistiques et vous invitent à venir les écouter dans un programme riche et varié, allant de la musique classique à la musique contemporaine en passant par le jazz et la variété. .
Rue Pierre de Coubertin Yvetot 76190 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 95 82 72 conservatoire@yvetot-normandie.fr
