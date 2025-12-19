Concert des professeurs du Conservatoire de Musique Intercommunal Yvetot

Concert des professeurs du Conservatoire de Musique Intercommunal

Comme tous les ans, les professeurs du Conservatoire de Musique de la Communauté de Communes Yvetot Normandie mettent en lumière leurs qualités artistiques et vous invitent à venir les écouter dans un programme riche et varié, allant de la musique classique à la musique contemporaine en passant par le jazz et la variété. .

Rue Pierre de Coubertin Yvetot 76190 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 95 82 72 conservatoire@yvetot-normandie.fr

