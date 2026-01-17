Concert des professeurs du Conservatoire Sarrebourg

Concert des professeurs du Conservatoire

Salle des fêtes place du Marché Sarrebourg Moselle

Début : Vendredi Vendredi 2026-02-13 20:30:00

fin : 2026-02-13 23:00:00

2026-02-13

Placé sous le signe de la découverte ou redécouverte d’œuvres de musiques de chambre mais aussi de pièces d’ensembles qui feront la part belle à Marc Chagall et aux liens forts et particuliers qu’il entretenait avec la musique.

Payant. Renseignements et réservation auprès du Conservatoire.Tout public

Salle des fêtes place du Marché Sarrebourg 57400 Moselle Grand Est +33 3 87 03 05 07 conservatoire@mairie-sarrebourg.fr

English :

The program features the discovery or rediscovery of chamber music works and ensemble pieces, with a special focus on Marc Chagall and his strong, special ties with music.

Charges apply. Information and reservations at the Conservatoire.

