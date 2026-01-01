Concert des professeurs du Conservatoire Église Protestante Sarreguemines

Concert des professeurs du Conservatoire

Église Protestante 21 rue George V Sarreguemines Moselle

Début : Dimanche Dimanche 2026-01-25 15:00:00

fin : 2026-01-25 16:30:00

2026-01-25

À travers ce moment musical privilégié, les enseignants du Conservatoire quittent leur rôle pédagogique pour partager la scène et faire découvrir toute la richesse de leur talent artistique.

Ce concert est une occasion unique de s’évader ensemble dans une ambiance chaleureuse et de célébrer la musique sous toutes ses formes.Tout public

Église Protestante 21 rue George V Sarreguemines 57200 Moselle Grand Est +33 3 87 98 05 26 secretariat.conservatoire@mairie-sarreguemines.fr

English :

In this special musical moment, the Conservatoire’s teachers leave their pedagogical role to share the stage and showcase the full wealth of their artistic talent.

This concert is a unique opportunity to escape together in a warm atmosphere and celebrate music in all its forms.

