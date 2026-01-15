Concert des professeurs Loches
Concert des professeurs Loches vendredi 27 mars 2026.
Concert des professeurs
2 Rue de Tours Loches Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-27 20:00:00
fin : 2026-03-27 21:00:00
Date(s) :
2026-03-27
Concert des familles, réunissant parents et enfants musiciens de l’école de musique.
Duos, trios, ensembles à vents, piano, instruments à cordes, etc. Répertoire classique et contemporain.
Concert des familles, réunissant parents et enfants musiciens de l’école de musique.
Duos, trios, ensembles à vents, piano, instruments à cordes, etc. Répertoire classique et contemporain. .
2 Rue de Tours Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 91 55 05 mcvi@wanadoo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Family concert, bringing together parents and child musicians from the music school.
Duos, trios, wind ensembles, piano, strings, etc. Classical and contemporary repertoire.
L’événement Concert des professeurs Loches a été mis à jour le 2026-01-15 par Loches Touraine Châteaux de la Loire