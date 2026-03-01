Concert des professeurs Théâtre Municipal Armand Salon-de-Provence

Concert des professeurs

Vendredi 27 mars 2026 de 20h à 22h. Théâtre Municipal Armand 67 Boulevard Nostradamus Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-27 20:00:00

fin : 2026-03-27 22:00:00

Date(s) :

2026-03-27

Clarinette, piano, guitare, violon, saxophone ou encore percussions, à travers leurs instruments et leurs talents, les professeurs du Conservatoire donnent rendez-vous au public pour fêter l’arrivée du Printemps !

Gratuit sur réservations. .

Théâtre Municipal Armand 67 Boulevard Nostradamus Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Clarinet, piano, guitar, violin, saxophone and percussion the Conservatoire?s teachers are bringing their instruments and talents to the public to celebrate the arrival of Spring!

L’événement Concert des professeurs Salon-de-Provence a été mis à jour le 2026-03-03 par Office de Tourisme de Salon de Provence