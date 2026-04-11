Concert des professeurs salle des arts Sausset-les-Pins

Sausset-les-Pins

Concert des professeurs

Samedi 11 avril 2026 de 20h30 à 0h. salle des arts Avenue de la gare Sausset-les-Pins Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 20:30:00

fin : 2026-04-11 00:00:00

Date(s) :

2026-04-11

Les professeurs de l’association Musicale se réunissent à la salle des arts.

Le temps d’un concert haut en couleurs. Au programme, des oeuvres de variété.

Cette soirée placée sous l’égide de l’ Association Musicale vous est offerte pour le plus grand plaisir de tous. .

salle des arts Avenue de la gare Sausset-les-Pins 13960 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 86 21 15 90 amsp13960@aol.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The teachers of the Music Association meet in the Arts Hall.

L’événement Concert des professeurs Sausset-les-Pins a été mis à jour le 2026-04-07 par Mairie de Sausset-les-Pins