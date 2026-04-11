Concert des professeurs salle des arts Sausset-les-Pins
Concert des professeurs salle des arts Sausset-les-Pins samedi 11 avril 2026.
Sausset-les-Pins
Concert des professeurs
Samedi 11 avril 2026 de 20h30 à 0h. salle des arts Avenue de la gare Sausset-les-Pins Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 20:30:00
fin : 2026-04-11 00:00:00
Date(s) :
2026-04-11
Les professeurs de l’association Musicale se réunissent à la salle des arts.
Le temps d’un concert haut en couleurs. Au programme, des oeuvres de variété.
Cette soirée placée sous l’égide de l’ Association Musicale vous est offerte pour le plus grand plaisir de tous. .
salle des arts Avenue de la gare Sausset-les-Pins 13960 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 86 21 15 90 amsp13960@aol.com
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English :
The teachers of the Music Association meet in the Arts Hall.
L’événement Concert des professeurs Sausset-les-Pins a été mis à jour le 2026-04-07 par Mairie de Sausset-les-Pins
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