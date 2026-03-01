Concert des professeurs Schwindratzheim

25 rue de la Zorn Schwindratzheim Bas-Rhin

Début : Dimanche 2026-03-29 17:00:00
fin : 2026-03-29 18:30:00

2026-03-29

L’Ecole de Musique du Pays de la Zorn donne son concert des professeurs au centre culturel de Schwindratzheim. 0  .

25 rue de la Zorn Schwindratzheim 67270 Bas-Rhin Grand Est   empzorn@gmail.com

