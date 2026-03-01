Concert des professeurs

25 rue de la Zorn Schwindratzheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-03-29 17:00:00

fin : 2026-03-29 18:30:00

Date(s) :

2026-03-29

L’Ecole de Musique du Pays de la Zorn donne son concert des professeurs au centre culturel de Schwindratzheim. 0 .

25 rue de la Zorn Schwindratzheim 67270 Bas-Rhin Grand Est empzorn@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Concert des professeurs Schwindratzheim a été mis à jour le 2026-03-06 par Office de tourisme et d’attractivité du Kochersberg