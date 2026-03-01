Concert des professeurs Schwindratzheim
Concert des professeurs Schwindratzheim dimanche 29 mars 2026.
Concert des professeurs
25 rue de la Zorn Schwindratzheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Début : Dimanche 2026-03-29 17:00:00
fin : 2026-03-29 18:30:00
Date(s) :
2026-03-29
L’Ecole de Musique du Pays de la Zorn donne son concert des professeurs au centre culturel de Schwindratzheim. 0 .
25 rue de la Zorn Schwindratzheim 67270 Bas-Rhin Grand Est empzorn@gmail.com
L’événement Concert des professeurs Schwindratzheim a été mis à jour le 2026-03-06 par Office de tourisme et d’attractivité du Kochersberg