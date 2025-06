Concert » Des profondeurs à la lumière » Guebwiller 6 juillet 2025 17:00

Haut-Rhin

Concert » Des profondeurs à la lumière » 14 Place du Marché Guebwiller Haut-Rhin

Début : Dimanche 2025-07-06 17:00:00

Le choeur est accompagné au piano et à l’orgue par Benoît Parayre.

Des profondeurs à la lumière au travers d’un répertoire baroque, classique et contemporain de chants sacrés, laissez-vous guider et cheminez de l’ombre à la clarté retrouvée !

Fort de l’expérience et de l’accueil de ses précédents concerts , le Choeur des Rives de la Thur poursuit son activité en vous proposant son nouveau programme de chants Des profondeurs à la lumière .

Ce dernier s’articule comme un cheminement qui débute dans l’obscurité le public suivra les méandres des profondeurs de l’âme, découvrira l’expression de la plainte et de la douleur de moments de vie (la peine, le péché, la souffrance, la mort). L’apaisement et la clarté se ressentiront progressivement afin de permettre le cheminement vers le pardon et l’espoir. Le parcours s’achèvera dans la lumière de la paix et de la sérénité (re)trouvées.

Ce programme de chants sacrés s’harmonise autour d’oeuvres baroques (Bach, Dismas Zelenka), classiques (Beethoven) ou plus contemporaines (Poulenc, Jenkins, Anglea). Des chants d’horizons plus lointains (Finlande, Afrique du Sud) viennent également ponctuer ce cheminement. Le choeur est accompagné au piano et à l’orgue par Benoît Parayre.

Le Choeur des Rives de la Thur est implanté, depuis plus 40 ans, dans le tissu associatif de la ville de Thann. Il poursuit, sous la direction de Pascale Parayre, la promotion du chant choral profane comme sacré en interprétant des oeuvres de toutes les époques. L’association est composée d’une soixantaine de choristes qui se retrouvent en répétition tous les lundis soir à l’école du Bungert de Thann. .

14 Place du Marché

Guebwiller 68500 Haut-Rhin Grand Est choeurdesrivesdelathur@gmail.com

