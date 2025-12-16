Concert des profs au profit des Restos du Coeur chemin de Masse Fuveau

Concert des profs au profit des Restos du Coeur

Vendredi 9 janvier 2026 à partir de 20h30. chemin de Masse Gymnase du collège Font d’Aurumy Fuveau Bouches-du-Rhône

L’équipe de l’école municipale de musique remet le couvert pour l’évènement caritatif annuel au profit des restos du coeur.

Talent et bonne humeur au programme!

Le Concert des Profs est une invitation à vivre la musique autrement. Les enseignants de l’École de Musique de Fuveau se réunissent sur scène pour offrir au public une soirée vivante, généreuse et pleine d’émotions.

Au-delà de la performance, c’est un moment de partage, de proximité et de découverte qui vous est proposé, dans une atmosphère conviviale et ouverte à tous.

Un rendez-vous musical fédérateur, qui allie plaisir d’écoute et engagement solidaire, au profit des Restos du Cœur. .

chemin de Masse Gymnase du collège Font d’Aurumy Fuveau 13710 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 65 65 81

English :

The municipal music school team is back at it again for the annual charity event in aid of the Restos du Coeur.

Talent and good humor are the order of the day!

