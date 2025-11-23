CONCERT DES PROFS DE LA GAF Fonsorbes

CONCERT DES PROFS DE LA GAF

SALLE DES FÊTES DU TRÉPADÉ Fonsorbes Haute-Garonne

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2026-02-15 18:00:00

fin : 2026-02-15

2026-02-15

Un rendez-vous à ne pas manquer pour célébrer l’art, la créativité et l’énergie des quatre éléments.

Comme chaque début d’année, les professeurs de Graines d’Artistes de Fonsorbes vous donnent rendez-vous pour leur traditionnel concert, placé cette fois sous le signe des quatre éléments — la terre ??, l’air ???, l’eau ?? et le feu??.

Chaque Fonsorbais, amateur de musique classique ou actuelle, y retrouvera une palette musicale riche et contrastée, interprétée par les professeurs de piano, guitare, batterie, trompette, saxophone, flûte traversière, alto (et bien d’autres encore).

Et parce que la musique se vit aussi dans le mouvement, les professeurs de danse interviendront au fil du répertoire pour offrir un moment de partage, de talent et d’émotion, où musique et danse ne feront plus qu’un. .

SALLE DES FÊTES DU TRÉPADÉ Fonsorbes 31470 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 76 35 66

English :

A not-to-be-missed event celebrating art, creativity and the energy of the four elements.

