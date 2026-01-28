Concert des profs du Conservatoire Issoudun
8 Rue Georges Brassens Issoudun Indre
Gratuit
Début : 2026-01-28 20:00:00
Le Conservatoire de musique d’Issoudun vous invite au Concert des profs, mercredi 28 janvier à 20h à la Boîte à musique, avec en première partie de ce concert, les grands élèves. .
