Concert des Prop’Timbank

Amboise Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-12-13 14:00:00

fin : 2025-12-13 16:00:00

Date(s) :

2025-12-13

La troupe des Prop’Timbank vous convie à leur concert dans le centre-ville d’Amboise le samedi 13 décembre 2025.

La troupe des Prop’Timbank est constituée d’une centaine de chanteuses et chanteurs et a été créée par Sandra Dovin (Chef de cœur). .

Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 23 47 34

English : Prop’Timbank concert

The Prop’Timbank band invites you to their concert in Amboise town centre on Saturday 13th December 2025.

German :

Die Prop’Timbank-Truppe lädt Sie am Samstag, den 13. Dezember 2025, zu ihrem Konzert in der Innenstadt von Amboise ein.

Italiano :

La troupe Prop’Timbank vi invita al suo concerto nel centro di Amboise sabato 13 dicembre 2025.

Espanol : Concierto de Prop’Timbank

La compañía Prop’Timbank le invita a su concierto en el centro de Amboise el sábado 13 de diciembre de 2025.

L’événement Concert des Prop’Timbank Amboise a été mis à jour le 2025-11-24 par OFFICE AMBOISE