Concert des Prop’Timbank Limeray

Concert des Prop’Timbank

Avenue du 8 Mai 1945 Limeray Indre-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-11-16 15:00:00

fin : 2025-11-16

Date(s) :

2025-11-16

La troupe de chant des Prop’Timbank vous donne rendez-vous le 16 novembre 2025 pour un concert.

Le dimanche 16 novembre 2025 venez assister à un concert des Prop’Timbank au profit des Restos du Cœur.

La troupe des Prop’Timbank, constituée d’une centaine de chanteuses et chanteurs, a été créée par Sandra Dovin (Chef de cœur). 5 .

Avenue du 8 Mai 1945 Limeray 37530 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

English : Prop’Timbank concert

The Prop’Timbank choir invites you to a concert on 16 November 2025.

German :

Die Gesangstruppe der Prop’Timbank lädt Sie am 16. November 2025 zu einem Konzert ein.

Italiano :

La compagnia di canto Prop’Timbank terrà un concerto il 16 novembre 2025.

Espanol : Concierto de Prop’Timbank

El coro Prop’Timbank os espera el 16 de noviembre de 2025 para un concierto.

