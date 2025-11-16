Concert des Prop’Timbank Limeray
Concert des Prop’Timbank Limeray dimanche 16 novembre 2025.
Concert des Prop’Timbank
Avenue du 8 Mai 1945 Limeray Indre-et-Loire
Tarif : 5 – 5 – EUR
5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2025-11-16 15:00:00
fin : 2025-11-16
Date(s) :
2025-11-16
La troupe de chant des Prop’Timbank vous donne rendez-vous le 16 novembre 2025 pour un concert.
Le dimanche 16 novembre 2025 venez assister à un concert des Prop’Timbank au profit des Restos du Cœur.
La troupe des Prop’Timbank, constituée d’une centaine de chanteuses et chanteurs, a été créée par Sandra Dovin (Chef de cœur). 5 .
Avenue du 8 Mai 1945 Limeray 37530 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire
English : Prop’Timbank concert
The Prop’Timbank choir invites you to a concert on 16 November 2025.
German :
Die Gesangstruppe der Prop’Timbank lädt Sie am 16. November 2025 zu einem Konzert ein.
Italiano :
La compagnia di canto Prop’Timbank terrà un concerto il 16 novembre 2025.
Espanol : Concierto de Prop’Timbank
El coro Prop’Timbank os espera el 16 de noviembre de 2025 para un concierto.
L’événement Concert des Prop’Timbank Limeray a été mis à jour le 2025-11-08 par OFFICE AMBOISE