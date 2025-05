Concert des P’tites Notes – L’Île-Bouchard, 17 mai 2025 07:00, L'Île-Bouchard.

Indre-et-Loire

Concert des P’tites Notes Le Cube 14 route de Chinon L’Île-Bouchard Indre-et-Loire

Tarif : 8 – 8 – EUR

8

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-05-17

fin : 2025-05-17

Date(s) :

2025-05-17

Les P’tites Notes de Champigny-sur-Veude reçoivent le chœur de femmes Les Poly’sonnes pour un concert exceptionnel.

Buvette et petite restauration sur place.

Le Cube 14 route de Chinon

L’Île-Bouchard 37220 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

English :

Les P’tites Notes de Champigny-sur-Veude welcomes the women’s choir Les Poly’sonnes for an exceptional concert.

Refreshments and snacks on site.

German :

Les P’tites Notes de Champigny-sur-Veude empfangen den Frauenchor Les Poly’sonnes für ein außergewöhnliches Konzert.

Getränke und kleine Snacks vor Ort.

Italiano :

Les P’tites Notes de Champigny-sur-Veude accolgono il coro femminile Les Poly’sonnes per un concerto eccezionale.

Rinfreschi e spuntini sul posto.

Espanol :

Les P’tites Notes de Champigny-sur-Veude acogen al coro femenino Les Poly’sonnes para un concierto excepcional.

Refrescos y tentempiés in situ.

L’événement Concert des P’tites Notes L’Île-Bouchard a été mis à jour le 2025-05-07 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme