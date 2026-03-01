Concert des Rameaux

rue du Maire Gruber Sundhouse Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-03-29 17:00:00

fin : 2026-03-29 18:00:00

Date(s) :

2026-03-29

Pour ce rendez-vous musical, les musiciens ont préparé un programme varié mêlant différents styles et ambiances. Des mélodies douces et chantantes alterneront avec des pièces plus rythmées et dynamiques, offrant au public un moment musical riche et coloré, à l’image du retour de la belle saison.

Les instrumentistes se réjouissent de pouvoir se produire dans l’église de Sundhouse, un lieu apprécié pour son acoustique qui met particulièrement en valeur les sonorités de l’orchestre.

La Société de Musique espère accueillir de nombreux auditeurs pour partager ensemble ce moment musical placé sous le signe de la convivialité et du printemps. Alors sentez-vous les bienvenus pour ce concert ! .

rue du Maire Gruber Sundhouse 67920 Bas-Rhin Grand Est +33 6 48 19 80 62 myriam.fotzler@wanadoo.fr

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English :

L’événement Concert des Rameaux Sundhouse a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de tourisme du Grand Ried