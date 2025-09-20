Concert des réseaux d’enseignement artistique de la Communauté de Commune Collégiale Saint-martin à Bollène Bollène
Concert des réseaux d’enseignement artistique de la Communauté de Commune Collégiale Saint-martin à Bollène Bollène samedi 20 septembre 2025.
Concert des réseaux d’enseignement artistique de la Communauté de Commune Samedi 20 septembre, 16h30 Collégiale Saint-martin à Bollène Vaucluse
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-20T16:30:00 – 2025-09-20T17:30:00
Fin : 2025-09-20T16:30:00 – 2025-09-20T17:30:00
Représentation donnée par l’orchestre du conservatoire avec l’orchestre à
cordes, l’atelier musiques traditionnelles et la chorale.
Collégiale Saint-martin à Bollène Collégiale Saint-martin , 84500 Bollène Bollène 84500 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur
Représentation donnée par l’orchestre du conservatoire avec l’orchestre à
CCRLP