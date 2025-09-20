Concert des réseaux d’enseignement artistique de la Communauté de Commune Collégiale Saint-martin à Bollène Bollène

Concert des réseaux d’enseignement artistique de la Communauté de Commune Collégiale Saint-martin à Bollène Bollène samedi 20 septembre 2025.

Concert des réseaux d’enseignement artistique de la Communauté de Commune Samedi 20 septembre, 16h30 Collégiale Saint-martin à Bollène Vaucluse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T16:30:00 – 2025-09-20T17:30:00

Fin : 2025-09-20T16:30:00 – 2025-09-20T17:30:00

Représentation donnée par l’orchestre du conservatoire avec l’orchestre à

cordes, l’atelier musiques traditionnelles et la chorale.

Collégiale Saint-martin à Bollène Collégiale Saint-martin , 84500 Bollène Bollène 84500 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur

Représentation donnée par l’orchestre du conservatoire avec l’orchestre à

CCRLP