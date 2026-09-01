Informations pratiques

Berrien

Concert des Rêves à la Librairie-Café l’Autre Rive à Berrien.

Lieu-dit Restidiou Braz Berrien Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 18:30:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Les personnes présentes, qui le souhaitent, nomment un rêve et choisissent un instrument parmi l’harmonium indien, le tambour chamanique, un bol de cristal ou d’autres petits instruments, et avec les Chants Intuitifs de Chloé Olivier, une musique se crée pour soutenir ce rêve pour qu’il se réalise.



Sans réservation – Participation libre et consciente .

Lieu-dit Restidiou Braz Berrien 29690 Finistère Bretagne +33 2 98 86 94 05

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English :

L’événement Concert des Rêves à la Librairie-Café l’Autre Rive à Berrien. Berrien a été mis à jour le 2026-09-01 par OT MONTS D’ARREE – YEUN ELEZ